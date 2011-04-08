Як кияни оцінюють діяльність Табачника (опитування)

Діяльність Дмитра ТАБАЧНИКА на посаді міністра освіти і науки, молоді та спорту України не схвалюють більшість киян - 64%.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного “Українським демократичним колом” на замовлення Інституту політики 19–25 березня 2011 року.

При цьому, згідно з результатами допитування, схвалюють його діяльність 11% мешканців столиці. Не змогли визначитись з відповіддю 25% опитаних.

При цьому більше половини киян - 55,4% - вважають, що Д.ТАБАЧНИКА треба звільнити з посади міністра. Протилежної думки дотримуються 16,5% опитаних. Не змогли визначитись з відповіддю 28,1% респондентів.

*** «Українське демократичне коло» провело репрезентативне вибіркове опитування дорослого населення міста Києва. Усього за місцем проживання опитано 800 респондентів віком від 18 років і старше. Статистична похибка вибірки без урахування дизайн-ефекту з вірогідністю 0,95 не перевищує ±3,5%.