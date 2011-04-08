Королевська: Якщо уряд знову взявся за ціни – очікуй подорожчання

Створення урядом міжвідомчої комісії з питань забезпечення цінової стабільності призведе до нових стрибків цін і дефіциту. Так голова парламентського комітету з питань промислової та регуляторної політики і підприємництва Наталія КОРОЛЕВСЬКА прокоментувала УНІАН намір Кабміну створити комісію із забезпечення цінової стабільності на соціально значущі товари та послуги.

«Спочатку ручне регулювання призвело до зростання цін на гречку в декілька разів і до повного її зникнення з продажу. Потім подібна ситуація спостерігалася з пшеничним борошном. Ручне втручання в економіку призводить до постійного зростання цін на пальне», - сказала Н.КОРОЛЕВСЬКА.

На думку народного депутата, посилення адміністративного тиску призвело до ліквідації підприємств, скорочення робочих місць і тотального відходу підприємців у тінь. До ще більшої тінізації призведе спроба адміністративними методами забезпечити легалізацію зарплат.

Аналогічний розвиток подій прогнозує Н.КОРОЛЕВСЬКА на ринку продуктів харчування в результаті створення урядової комісії з регулювання цін. «Якщо уряд узявся за ціни – очікуй підвищення корупційного податку на виробників і продавців, які перекладуть додаткові витрати на покупців. Таким чином, у результаті ручного управління або зростуть ціни на товари, або вони зникатимуть із продажу», - впевнена Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Голова парламентського комітету вважає, що за ціновими стрибками стоять маніпуляції, й необхідно виявити персонально відповідальних за них. Тому вона наполягає на створенні в парламенті Тимчасової слідчої комісії для розслідування причин неконтрольованого зростання цін на продукти харчування. «Я вважаю, що парламент повинен з`ясувати всі обставини розгорненої урядом псевдоборотьби з цінами, в результаті якої ціни починають різко зростати», - заявила Н.КОРОЛЕВСЬКА.

Постанову про створення в парламенті Тимчасової слідчої комісії з питань розслідування причин неконтрольованого зростання цін на продукти харчування Н.КОРОЛЕВСЬКА зареєструвала у Верховній Раді України 24 березня 2011 року.