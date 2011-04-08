Кузьмін не розуміє істерики «навіщо порушили справу проти Кучми?»

Перший заступник генерального прокурора України Ренат КУЗЬМІН запевняє, що Генпрокуратура не порушувала б кримінальну справу проти колишнього Президента Леоніда КУЧМИ, якби не хотіла притягнути його до відповідальності.

Про це Р.КУЗЬМІН заявив в інтерв`ю журналу “Фокус”(№14 від 8 квітня).

Відповідаючи на запитання про те, чи не порушено справу проти Л.КУЧМИ для того, щоб його виправдати, чи це є гучною піар-акцією, Р.КУЗЬМІН сказав: "Навіщо мені коментувати нісенітниці? 10 років розслідувалася справа про вбивство Гонгадзе. Стосовно КУЧМИ справа ніколи не порушувалася, і скільки навколо цього було гнівних обурень, звернень депутатів, зокрема від опозиції, міжнародних організацій. І йшлося про те, що садять усіх, кого завгодно, а екс-президент КУЧМА поза підозрою. Дожили, нарешті, до моменту, коли порушили кримінальну справу проти КУМИ. Знову погано! Істерика: навіщо порушили справу проти КУЧМИ? А не треба було, так? Та якби не хотіли притягнути КУЧМУ, справу б взагалі не порушували. Що мені треба зробити для того, щоб мене не звинувачували у тому, що я щось зробив не так? Не порушувати справу проти КУЧМИ? Порушити її 10 років тому, коли я тут не працював? Порушити її рік тому, коли я за неї не відповідав?".

Водночас Р.КУЗЬМІН зазначив, що справа була порушена за фактом убивства Г.Гонгадзе, оскільки був виявлений труп.

"Знайшли міліціонерів, які убили і закопали Гонгадзе. Із загальної кримінальної справи слідство виділило справу міліціонерів, направило до суду, і їх засудили. Зловили ПУКАЧА - виділили його справу із загальної і направили до суду, довели провину Кравченка, направили її до суду. Доведемо провину КУЧМИ - виділимо із загальної справи і направимо її до суду. Доведемо провину решти учасників - виділимо їх справи і направимо до суду. А що в цьому поганого? За вашою логікою не можна одного обвинувачувати - потрібно всіх і одразу. Значить, по міліціонерах ми не повинні були направляти справу до суду? Чекати, поки ПУКАЧА зловлять, потім поки КУЧМУ засудять? Так ми б ніколи цю справу не закінчили. Кого, в якій послідовності і за допомогою яких слідчих прийомів викриватимуть - це, даруйте, справа слідчого. І не треба йому вказувати, кого і коли затримувати, кого після кого заарештовувати", - підкреслив перший заступник генпрокурора.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня перший заступник генерального прокурора Р.КУЗЬМІН заявив, що Генпрокуратура порушила кримінальну справу стосовно Л.КУЧМИ. За його словами, Л.КУЧМА підозрюється у перевищенні влади, наданні незаконних розпоряджень керівництву МВС, що призвели до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. Р.КУЗЬМІН також повідомив, що Л.КУЧМІ обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.