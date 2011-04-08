Кравчук обурюється, що Кучма та Ющенко живуть на держдачах

Екс-президент Леонід Кравчук обурюється тим, що його колеги Леонід Кучма і Віктор Ющенко живуть на державних дачах у Конча-Заспі.

Про це він сказав в інтерв’ю Forbes.

"Чому десятки чиновників живуть у Конча-Заспі за державний кошт? На яких засадах Кучма, Ющенко живуть на державних дачах?", - запитав Кравчук.

"Чому, скажімо, крім президента інші так звані вожді їздять кортежем з чотирьох автомобілів? За яким правом, питається, перекриваються вулиці на годину? Коли я був президентом, вперед виїжджала машина, закривала на декілька хвилин, я проїхав, рух відновився", - додав він.

Оцінюючи розмах статків нинішньої еліти, Кравчук зазначив, що "якщо порівнювати життя членів політбюро і секретарів ЦК з тим, як живуть сьогодні, - це "детский лепет".

"Моя зарплата була 650 рублів, а квартира – 54 квадратних метрів. (Зараз) еліта зірвалася з рельсів, втратила те, що називається гідністю, совістю, культурою", - сказав він.

"Прочитав в газеті про саміт Вишеградської четвірки. Була запрошена канцлер Німеччини. Прибула на маленькому літаку, з нею – 5 осіб, вони не лишаються на ніч і навіть не обідають. Наші прилітають 60 осіб…", - додав Кравчук.

"Українська правда" нагадує, що у 2009 році публікувала закритий список мешканців Конча-Заспи. Серед них значився і Кравчук.

Державна дача надавалася йому в користування на підставі розпорядження уряду від 12 липня 1994 року.

Крім того, він отримав півгектари землі у приватну власність, які рішенням Київради були виділені п’ятьом членам родини першого президента.

Ця земля, після вилучення в будинку відпочинку "Конча-Заспа", була надана Кравчукам під забудову.