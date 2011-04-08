Тернопільська міськрада заборонила червоні прапори на День Перемоги

Тернопільська міська рада заборонила розміщення радянської символіки на державних установах і комунальних підприємствах міста.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода», відповідне рішення було ухвалене сьогодні, 8 квітня на сьомій сесії Тернопільської міської ради шостого скликання.

«Українці повинні відзначати свята без символіки неіснуючої країни. Вшановувати пам‘ять загиблих, класти квіти до пам‘ятників можна з українськими прапорами, а не з червоними прапорами імперії, яка призвела до загибелі мільйонів українців. Ми на своїй Богом даній землі повинні прославляти українські символи», – сказав, коментуючи це рішення, міський голова Сергій НАДАЛ.

Як повідомляв УНІАН, 28 лютого депутатська більшість Одеської міськради, основу якої становлять члени фракції Партії регіонів, проголосувала за проект рішення голови фракції Геннадія ТРУХАНОВА «Про використання копій «Прапора Перемоги» під час заходів із вшанування пам`яті про Перемогу у Великій Вітчизняній війні і щодо звільнення міста-героя Одеси від німецько-фашистських загарбників».

«Ми вважаємо, що вже 10 квітня, у День звільнення Одеси, наше рідне місто має виглядати так, як воно виглядало 10 квітня 44-го року: обвішаним червоними прапорами, прапорами перемоги», – заявив Г.ТРУХАНОВ.

17 березня Житомирська обласна рада прийняла рішення вивішувати у День Перемоги червоні радянські прапори на адміністративних будівлях в області.

Згідно з рішенням, 9 травня "в обласному центрі, містах і населених пунктах регіону проведуть святкові заходи з використанням символіки років Великої Вітчизняної війни, а поряд з Державним прапором України вивішуватимуть червоний прапор Перемоги".

15 березня міськрада Севастополя ухвалила рішення, що в День Перемоги і у День визволення Севастополя на флагштоках будівель органів місцевого самоврядування і виконавчої влади будуть встановлювати «копію Прапора Перемоги».

Згідно з документом, у День Перемоги (9 травня) і у День визволення Севастополя (14 червня) копія Прапора Перемоги «в обов`язковому порядку вивішується на флагштоках будівель органів місцевого самоврядування і виконавчої влади разом із Державним прапором України і прапором міста-героя Севастополя».