Депутати Тимошенко в Київраді хочуть «крові» Черновецького

Фракція «БЮТ-Батьківщина» у Київській міській раді ініціює проведення окремого пленарного засідання сесії з порядком денним з наступних питань: про дострокове припинення повноважень Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та заступника міського голови - секретаря Київради Олеся ДОВГОГО, а також про звернення депутатів Київради до Верховної Ради України про призначення достороких виборів в столиці.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби фракції “БЮТ-Батьківщина” у Київраді.

У фракції відзначають, що вже підготували проект рішення «Про дострокове припинення повноважень Київського міського голови» і планували вносити його на розгляд до сесійної зали на сьогоднішьному засіданні, яке було скасовано. Водночас це питання “БЮТ-Батьківщина” готтова винести на наступне засідання міськради.

На переконання лідера фракції Тетяни МЕЛІХОВОЇ, сесію Київради, призначену на сьогодні, відмінили через те, що відбувається боротьба між головою КМДА Олександром ПОПОВИМ і “більшістю ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - Партії регіонів”.

«ДОВГИЙ вирішив взяти тайм-аут. Адже всім відомо, що ПОПОВ бажає змінити представника ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, а більшість ЧЕРНОВЕЦЬКОГО - Партії регіонів у Київраді не бажає відмовлятись від ДОВГОГО. ПОПОВ не може знайти кандидатуру, яка б влаштовувала більшість, і не спроможний вирішувати питання, а ДОВГИЙ не бажає брати участі у своєму відстороненні від обов’язків. Тому найкращим виходом стало відтягнути час, тобто відмінити сесію», - вважає Т.МЕЛІХОВА.

Фракція «БЮТ-Батьківщина» вимагає переобрання мера і наполягає на кримінальній відповідальності Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО перед законом і киянами.

“Не дивлячись на те, що ставиться питання про заміну секретаря Київради ДОВГОГО, за заміну якого депутати «БЮТ-Батьківщини», безумовно, будуть голосувати, на сьогодні його заміна означатиме призначення на посаду «клона» ПОПОВА, тобто людини, яка беззаперечно виконуватиме волю провладної сили”, впевнені у фракції.

«Крім того, настирне бажання КМДА позбавити ДОВГОГО повноважень - це крок, спрямований на утворення інформаційного приводу для того, щоб не вирішувати питання покарання тих, хто пограбував киян», - заявила Т.МЕЛІХОВА.