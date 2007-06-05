Венеціанська комісія не задоволена законопроектом про опозицію

Венеціанська комісія вважає, що законопроект про парламентську опозицію звужує права і свободи, гарантовані Конституцією та законами України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради народний депутат V скликання, віце-президент Парламентської Асамблеї Ради Європи Сергій ГОЛОВАТИЙ, говорячи про затверджені вчора висновки Венеціанської комісії.

За словами С.ГОЛОВАТОГО, Венеціанська комісія зазначає, що, незважаючи «на певні позитивні моменти, які нібито скеровані на зміцнення ролі опозиції в парламенті», все ж таки у законопроекті міститься ряд норм, які несуть «ризик порушення існуючих уже прав, які гарантовані Конституцією і законами України».

С.ГОЛОВАТИЙ зауважив, що Венеціанська комісія здивована необхідністю регулювати статус опозиції спеціальним законом. За його словами, Венеціанська комісія вважає, що «ні термін “парламентська опозиція”, ні поняття “опозиційна діяльність” не вживаються в українській Конституції, законодавстві».

За його словами, комісія зазначає, що обсяг прав та імунітетів, якими наділені члени парламенту, визначені Конституцією та законодавством, і тут немає розмежувань щодо членів більшості чи опозиції. С.ГОЛОВАТИЙ зазначив, що таким чином може бути вчинена дискредитація щодо одних народних депутатів порівняно з іншими.

«Є дуже проблематичним з точки зору недискримінаційного підходу, з точки зору забезпечення рівності прав і можливостей запроваджувати такі жорсткі правила, особливо коли ці правила дають специфічну, особливу владу певним політичним діячам на шкоду іншим», - сказав С.ГОЛОВАТИЙ.

За його словами, Венеціанська комісія вважає, що прийняття даного законопроекту може викликати «серйозні шкідливі наслідки для свободи і незалежності мандату депутатів».

Венеціанська комісія висловлює занепокоєння з приводу того, що окремі положення даного законопроекту буде важко інтегрувати в існуюче законодавство України, оскільки норми, що містяться в ньому, можуть призвести до нескоординованості та виникнення «конфлікту норм у цій галузі», повідомив він.

За словами С.ГОЛОВАТОГО, це «однозначно може призвести до юридичної невизначеності і плутанини при здійсненні державної влади».

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 12 січня прийняла в першому читанні закон про опозицію.

Проект закону передбачає надати опозиції право створити опозиційний уряд, члени якого мають працювати на громадських засадах. Передбачається, що кількісний та персональний склад опозиційного уряду має визначатися учасниками парламентської опозиції.

Згідно з проектом, представники опозиції повинні очолювати 12 комітетів ВР та мають право обіймати посаду заступника голови парламенту.

Крім того, парламентська опозиція повинна контролювати бюджетний процес на всіх його етапах.

Представники опозиції також мають висувати свою кандидатуру на посаду одного члена Вищої ради юстиції, двох представників – на посади членів Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Законопроектом також передбачається, що представник опозиції має право обіймати посаду голови Рахункової палати.