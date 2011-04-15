Пшонка: газові угоди Тимошенко з Росією загрожували економіці України

Рішення екс-прем’єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО при підписанні газових угод з Росією загрожували економіці України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив генеральний прокурор Віктор ПШОНКА сьогодні на прес-конференції у Вінниці.

«Порушена кримінальна справа по екс-прем’єру ТИМОШЕНКО за перевищення влади, де вона одноосібно прийняла рішення, і це рішення було економічно загрозливим і не на користь державі», - сказав генпрокурор.

За словами В.ПШОНКИ, «там не тільки тема моральності, а мова йде про економічну безпеку держави».

Як повідомляв УНІАН, 11 квітня Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу проти Ю.ТИМОШЕНКО за фактом перевищення влади і службових повноважень під час підписання у 2009 році контрактів між Україною і Російською Федерацією на поставки та транзит газу.