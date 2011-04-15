Тимошенко заявила, що об'єднання опозиції нав'язує влада

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО вважає, що об`єднання опозиції за нинішніх обставин неможливе.

Як повідомляє офіційний сайт Ю.ТИМОШЕНКО, про це лідер партії "Батьківщина" заявила сьогодні, спілкуючись з журналістами регіональних ЗМІ на засіданні медіа-клубу "На власний погляд".

"Ми зобов`язані не заводити Україну у глухий кут. Ми такий глухий кут вже переживали не один раз з 2005 по 2010 рік. Саме тому сьогодні ми не маємо права неінтелектуально підходити до політичних процесів і до машини, яка сьогодні так чи інакше займається формуванням свідомості людей", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" вкотре наголосила, що саме влада нав`язує суспільству "вищу концепцію про об`єднання всієї опозиції". "Така оманлива теза про об`єднання опозиції і вона переможе - це великий обман і самообман. Опозиція сьогодні не може бути гомогенною, тому що, по-перше, вона фінансується з різних джерел, по-друге, кожна опозиційна партія має абсолютно різні свої власні цілі і, по-третє, вони всі мають різні відносини з діючою владою", - переконана вона.

"Я твердо знаю, що сьогодні є реальна опозиція, з якою "по-дорослому" змагаються, а є комфортна опозиція, правильна, зручна, і яка строго потрапляє в систему утримання влади діючої кланової системи", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер партії "Батьківщина" зазначила, що влітку 2009 року спробувала об`єднати зусилля різних політичних сил для внесення змін до Конституції України щодо переходу на парламентську форму правління в державі. "Я зробила спробу, коли це було ще не запізно, знаючи, що може бути такий розвиток обставин і знаючи, як може важко складатися ситуація в Україні, як зараз", - пояснила вона.

"Улітку 2009 року я зробила спробу поміняти разом з Партією регіонів Конституцію на суто парламентську форму правління. Я вважала, що ми не маємо права грати з країною ва-банк. І якщо є хоч один шанс, що ЯНУКОВИЧ міг стати Президентом, треба було об`єднатися всім і приймати зміни до Конституції про парламентську форму правління. Тоді Президент був схожий на якусь англійську королеву, а парламент, який можна було вибирати за пропорційною системою з відкритими списками, міг би стати тією рушійною силою, яка хоча б відповідає перед суспільством", - нагадала Ю.ТИМОШЕНКО.

На її думку, саме тоді Україна втратила шанс перейти до парламентської демократії. "Зараз неприродні союзи - неприпустимі, тому що вони не мають ніякої логіки, вони не можуть народити ніяких нових змістів і вони не сформують виходу з цієї ситуації", - вважає вона.

Лідер партії "Батьківщина" переконана, що інтелектуальним проектом, навколо якого може об`єднатися суспільство, має стати проект закону про внесення змін до Конституції. "Як це неприємно і непопулярно не звучить, але починати треба з серйозної зміни Конституції України. Сьогодні в неї 90% - декларації, які не забезпечені ані механізмами, ані відповідальністю, ані дієвим контролем, лише 10% - речей, які могли б працювати, але внаслідок безкарності політики і людей, які мають владу, просто не спрацьовують", - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.