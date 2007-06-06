МЗС вимагає від Росії пояснень щодо радника Ющенка

Міністерство закордонних справ України просить Російську Федерацію невідкладно надати раднику Президента України Миколі ЖУЛИНСЬКОМУ дозвіл на в’їзд.

Про це йдеться у коментарі прес-служби МЗС України щодо відмови у в’їзді на територію Російської Федерації радникові Президента України Миколі ЖУЛИНСЬКОМУ, оприлюдненому на офіційному сайті міністерства.

МЗС України висловлює глибоке занепокоєння фактом відмови у в’їзді 5 червня ц.р. на територію Російської Федерації радникові Президента України, голові Комісії з питань громадянства при Президентові України, голові Національної ради з питань культури та духовності при Президентові України Миколі ЖУЛИНСЬКОМУ.

Застосування практики негуманного ставлення російськими компетентними органами в аеропорту м.Санкт-Петербург щодо М.ЖУЛИНСЬКОГО, який у відповідності до своїх функціональних обов’язків та своїм особистим прикладом працює на користь зміцнення культурних та духовних зв’язків між українським та російським народами, не відповідає духові українсько-російських відносин та стану існуючого двостороннього діалогу, вважають у МЗС України.

У цьому зв’язку Міністерство закордонних справ України закликає російську сторону надати роз’яснення щодо підстав запровадження практики заборони на в’їзд на територію Російської Федерації громадянам України, дії чи публічні заяви яких не спричинили порушення російського законодавства чи були б спрямовані на підрив національної безпеки Росії. За умов відсутності обгрутованих мотивів, просимо невідкладно надати громадянинові України М.ЖУЛИНСЬКОМУ дозвіл на в’їзд на територію Російської Федерації.

Як повідомляв УНІАН, учора, 5 червня, радник Президента України М.ЖУЛИНСЬКИЙ розповів агентству, що разом з дружиною та донькою з приватним візитом прилетів до Санкт-Петербурга. Однак в аеропорту “Пулково-2” представник прикордонної служби повідомив, що йому заборонено в’їзд на територію РФ, не пояснюючи причин.

На запитання, з чим можуть бути пов’язані ці події, М.ЖУЛИНСЬКИЙ припустив, що це пов’язано з депортацією з Сімферополя російського політолога, лідера Міжнародного Євразійського руху Олександра ДУГІНА.

За інформацією російських ЗМІ, сьогодні, 5 червня, О.ДУГІНА не пустили на територію України. Як повідомляв сайт Міжнародного Євразійського руху, він був оголошений персоною нон-грата і депортований з Сімферопольського аеропорту першим же літаком, що летить на Москву. О.ДУГІН прямував на фестиваль "Велике російське слово", організований Російською громадою Криму.