У Ющенка збираються посли іноземних держав

10:00, 06 червня 2007
Політика
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Черномирдін сказав, що ініціатор зустрічі - Президент

Віктор ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО планує зустрітись з послами іноземних держав, акредитованими в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, в ці хвилини посли збираються в Секретаріаті Президента.

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН розповів УНІАН, що посли прийшли до Секретаріату на запрошення В.ЮЩЕНКА.

 

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