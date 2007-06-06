У Ющенка збираються посли іноземних держав

Президент України Віктор ЮЩЕНКО планує зустрітись з послами іноземних держав, акредитованими в Україні.

Як передає кореспондент УНІАН, в ці хвилини посли збираються в Секретаріаті Президента.

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН розповів УНІАН, що посли прийшли до Секретаріату на запрошення В.ЮЩЕНКА.