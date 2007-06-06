Кириленко спостерігає за ”політичними судорогами” коаліції

"Те, що правляча коаліція ніяк не хоче визнавати парламент неповноважним, коли в ньому менше ніж 2/3 обраних депутатів – це погано і це ревізія домовленостей, які мали місце 27 травня між Президентом, прем`єром та спікером", - заявив в ефірі 5 каналу лідер “Нашої України” В’ячеслав Кириленко.

"Головним чином таку ревізію проводить голова Верховної Ради Олександр Мороз, який у жодному випадку не зацікавлений у дострокових виборах", - наводить слова лідера прес-служба Нашої України.

"Але нас турбує те, що тепер це відбувається попри будь-які рішення, які нами виконані і не визнаються коаліцією, хоча зроблені на їхню вимогу", - додав лідер "Нашої України".

"Зараз ми спостерігаємо лише політичні судороги у частини правлячої коаліції, яка не хоче розлучатися зі зручними кріслами, привабливими портфелями і не хоче іти під оцінку виборців. Але для нас вони не є перешкодою для проведення позачергових виборів, які відбудуться 30 вересня цього року згідно з указом Президента Ющенка", - наголосив Кириленко.

"Якщо Олександр Мороз робить заяви з приводу того, що частина депутатів "Нашої України" можуть відкликати свої заяви про складення депутатських повноважень, нехай назве хоч одне прізвище народного депутата з фракції "Наша Україна", який відкликав свою заяву", - сказав Кириленко.

"Якщо він не може назвати ці прізвища, нехай перестане дезінформувати громадськість. Нас це починає обурювати", - додав лідер "Нашої України".