Головатий під`юджує Мороза і Януковича

Народний депутат V скликання Сергій ГОЛОВАТИЙ (“Наша Україна”) вважає, що необхідно внести подання до Конституційного Суду щодо третього Указу Президента України Віктора ЮЩЕНКА про дострокові парламентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на засіданні Верховної Ради.

Зокрема, за словами С.ГОЛОВАТОГО, необхідно подання до КС «щодо третього шедевру, щоб не було четвертого».

Він також зазначив, що необхідно прийняти постанову ВР про порядок складення присяги тими кандидатами в народні депутати, які зареєстровані в ЦВК і за яких «уже народ проголосував на виборах».

С.ГОЛОВАТИЙ вважає, що ця постанова «буде мати нормативну силу, на відміну від цього указу, який посилається на спільну домовленість».

Також, за словами депутата, будь-який кандидат із списку БЮТ, який «обнулений», може звернутися до суду. Оскільки, за його словами, згідно з рішенням КС від 2002 року, доповідачем якого був суддя, колишній представник Президента у КС Володимир ШАПОВАЛ, було вирішено, що «ніякого обнулення не може бути, бо ці кандидати є резервний фонд і їх не можна обнулити».

«Будь-хто із кандидатів БЮТ, яких, так би мовити, обнулили чи обрізали, я не знаю, що їм зробили, чи кандидати на обнулення в «Нашій Україні», мають право подати до суду на підставі цього рішення Конституційного Суду», - зазначив С.ГОЛОВАТИЙ.

Таким чином, за його словами, ці кандидати можуть відновити своє право бути народними депутатами, склавши присягу. Він зазначив, що готовий допомогти цим кандидатам у складенні позовної заяви до суду.

С.ГОЛОВАТИЙ також зазначив, що в указі йдеться про те, що він виданий на реалізацію пунктів Спільної заяви Президента, прем’єра і голови ВР. Водночас депутат сказав, що в Конституції передбачено, що укази видаються тільки на виконання Основного Закону та законів України, а «не на виконання приватних домовленостей».

Звертаючись до голови ВР Олександра МОРОЗА та прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА, С.ГОЛОВАТИЙ зазначив, що «подальші ваші домовленості можуть закінчитися указом, де буде посилання тільки на вашу домовленість, де вже не буде згадки ні про Конституцію, ні про закони». «Це, звичайно, небезпечно», - сказав він.

С.ГОЛОВАТИЙ нагадав, що рішення КС в 2002 році було саме відповіддю на його подання до КС, де він просив суд дати тлумачення, що таке засідання, що таке сесія і що таке рада як орган колегіальний. За його словами, в рішенні зазначено, що ВР правомочна приймати закони і реалізовувати інші визначені Конституцією повноваження за умови присутності на її пленарному засіданні на момент голосування не менше тієї кількості народних депутатів, які згідно з Конституцією України необхідні для прийняття відповідного рішення.

Він нагадав, що для створення тимчасової слідчої комісії необхідно 150 народних депутатів, для ухвалення Конституції Криму - 225, і для ухвалення законів - 226 голосів.

С.ГОЛОВАТИЙ наголосив, що Президент України не має права визначати, чи є ВР повноважною, чи ні.