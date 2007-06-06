МЗС з`ясовує обставини депортації Жулинського

Міністерство закордонних справ України займається з`ясуванням обставин і причин депортації радника Президента України Миколи ЖУЛИНСЬКОГО з території Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив заступник міністра закордонних справ України Володимир ХАНДОГІЙ.

«Станом на сьогоднішній ранок мені не відомі роз`яснення російської сторони», сказав В.ХАНДОГІЙ. За його словами, «МЗС, зокрема Генеральне консульство України в Санкт-Петербурзі, займається цим питанням».

Як повідомляв УНІАН, учора, 5 червня, М.ЖУЛИНСЬКИЙ розповів агентству, що разом з дружиною і донькою з приватним візитом прилетів до Санкт-Петербурга. Проте в аеропорту “Пулково-2” представник прикордонної служби повідомив, що йому заборонений в`їзд на територію РФ, не пояснюючи причин.

МЗС України висловив глибоке занепокоєння фактом відмови у в`їзді 5 червня ц.р. на територію Російської Федерації радникові Президента України, голові Комісії з питань громадянства при Президенті України, голові Національної ради з питань культури і духовності при Президенті України М.ЖУЛИНСЬКОМУ.

Міністерство закордонних справ України закликає російську сторону надати роз`яснення про підстави введення практики заборони на в`їзд на територію Російської Федерації громадянам України, дії або публічні заяви яких не призвели до порушення російського законодавства і не були спрямовані на підрив національної безпеки Росії. У разі відсутності обгрунтованих мотивів, МЗС просить невідкладно надати громадянинові України М.ЖУЛИНСЬКОМУ дозвіл на в`їзд на територію Російської Федерації.