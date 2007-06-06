Янукович вважає нинішню Верховну Раду легітимною

11:48, 06 червня 2007
Політика
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Прем`єр чекає рішення КС

Мартинюк, ЯнуковичПрем`єр-міністр Віктор ЯНУКОВИЧ вважає, що на сьогоднішній день Верховна Рада є повноцінно діючим законодавчим органом влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні у інтерв`ю журналістам.

“Доки не буде ухвалене остаточне рішення або роз`яснення Конституційного Суду, Верховна Рада працює”, - наголосив прем`єр.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор ЮЩЕНКО 5 червня підписав указ про проведення дострокових парламентських виборів 30 вересня і констатував припинення повноважень Верховної Ради V скликання як законодавчого органу.

Радник Президента Степан ГАВРИШ також заявив, що глава держави не підпише жодних рішень, ухвалених нинішнім складом ВР, оскільки вона перестала бути легітимною.

 

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