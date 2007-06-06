Кузьмук: у Цушка були виявлені специфічні речі

Міністр внутрішніх справ Василь ЦУШКО не усунутий з посади у зв`язку з розслідуванням кримінальної справи проти нього, а перебуває на лікарняному.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам віце-прем`єр-міністр Олександр КУЗЬМУК.

“Він міністр, а КОРНІЄНКО виконує обов`язки міністра і ті розпорядження, які видає міністр”, - сказав О.КУЗЬМУК.

Він також повідомив, що був у В.ЦУШКА в госпіталі МВС і заслуховував доповідь начальника госпіталю, а також лікуючого лікаря міністра, який підтвердив діагноз хворого – інфаркт. “У цьому я переконався сам. При мені ще в будівлі МВС йому несподівано ставили крапельницю. Моя пропозиція була, щоб його направити на подальше лікування. Я заборонив будь-кому відвідувати ЦУШКА в госпіталі. Стан його був тяжким”, - сказав О.КУЗЬМУК.

Віце-прем`єр також додав, що запропонував МВС на сьогоднішній день інформувати міністра лише про ситуацію в міністерстві і з інших питань не турбувати.

Відповідаючи на запитання, коли В.ЦУШКО зможе вийти на роботу, О.КУЗЬМУК сказав, що все залежить від стану його здоров`я і ефективності лікування.

За словами О.КУЗЬМУКА, В.ЦУШКО недооцінював стан свого здоров`я, і в останні дні у нього були серйозні навантаження, “до яких він, можливо, ще не звик”. “Йому треба було раніше зайнятися своїм здоров`ям”, - вважає віце-прем`єр.

Говорячи про те, чому лікування міністра проходить в Німеччині, О.КУЗЬМУК зазначив, що в Києві “у нього були виявлені такі речі, які якраз на високому рівні лікують в Німеччині. Це специфічні речі, які є у будь-якої людини”.

25 травня в. о. генерального прокурора Віктор ШЕМЧУК заявив, що Служба безпеки України веде розслідування кримінальної справи щодо міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА за перевищення службових повноважень.

30 травня начальник Департаменту зв`язків з громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ на брифінгу повідомив, що В.ЦУШКО перебуває в госпіталі МВС з інфарктом.