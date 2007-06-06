Фракція БЮТ у ВР шукає заміну Тимошенко?

Депутат від БЮТ Микола Замковенко відмовляється складати повноваження і збирається працювати у парламенті і далі. Більше того, він хоче зберегти в Раді фракцію БЮТ, пише “Газета 24”

Заяви про складення депутатських повноважень бютівці писали "числа 18-го квітня». Колективно на засіданні фракції. «Я написав заяву, як і все», - сказав Замковенко. «Юлія Володимирівна потиснула мені руку, сказавши при цьому: “Спасибі за мужність!” Але коли почалися звільнення суддів Конституційного суду, я побачив, що секретаріат Президента діє поза правовим полем, тоді я і відкликав заяву про вихід з фракції БЮТ».

Таких, за словами нардепа, в БЮТ набереться 25-30 чоловік. Замковенко вирішив не звертати уваги на те, що з`їзд блоку ухвалив рішення, зокрема, і про припинення його повноважень. «Я чудово знаю регламент! Я був і є членом фракції БЮТ. І виходити з неї не збираюся. А то, що мене виключили – це їхнє право. Переконаний, що відмовляться від своїх заяв про вихід з фракції ще депутатів 25-30. Оберемо лідера і працюватимемо».

Замковенко відмовився назвати можливого «наступника» Тимошенко на посту лідера фракції БЮТ. Нардеп підкреслив, що «Юлії Володимирівні ще потрібно скласти повноваження. Вона ж не відкликала свою заяву, значить, потрібно пройти всю процедуру. До речі, кажуть, що її заява написана чужою рукою – тільки підпис її».

«Вони (лідери «НУ» і БЮТ – «24») говорять, що у них 169 заяв, - додав Замковенко, - хоча мені відомо, що в цьому плані у них є проблеми. Я вам більше скажу, говорять, що не знаходять заяву Йосипа Вінського. Думаю, що вибори не відбудуться, не набереться 151 заяви. Крім того в «Нашій Україні» є велика проблема з обнуленням списків».