Ющенко попросив послів не мати справи з депутатами ВР

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Верховна Рада V скликання є неповноважною з відповідними міжнародно-правовими наслідками.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу в Україні.

Від імені Української держави В.ЮЩЕНКО висловив офіційну позицію – Верховна Рада України п’ятого скликання втратила свою повноважність з відповідними міжнародно-правовими наслідками. «Прошу довести цей констатований факт до ваших столиць. Віднині народні депутати України п’ятого скликання можуть продовжувати виконувати лише ті свої повноваження, що безпосередньо не пов’язані з повноваженнями Верховної Ради України та її представництвом у зовнішніх контактах», – заявив глава держави.

Президент підкреслив, що Україна впритул наблизилася до остаточного врегулювання парламентської кризи шляхом проведення дострокових виборів. «Проведення дострокових виборів – це легітимний, демократичний, цивілізований механізм, який не містить жодних надзвичайних політичних чи правових ознак», – сказав він.

Найважливішим, заявив Президент, є те, що процес врегулювання відбувається мирно, демократично, у політико-правовому полі: «Ми продовжуємо сталу традицію цивілізованого вирішення найскладніших проблем».

Глава держави наголосив, що в руслі досягнутих політичних домовленостей він підписав 5 червня Указ про призначення позачергових виборів до Верховної Ради України 30 вересня 2007 року. Указ від 26 травня визнано таким, що втратив чинність.

«Моє рішення відповідає Конституції України, грунтується на статті 82 Основного Закону та відповідному рішенні Конституційного Суду України від 17 жовтня 2002 року», – підкреслив Президент та додав, що Указ – обов’язковий до виконання. За словами глави держави, Указ визначає, що Центральна виборча комісія України забезпечить необхідну підготовку і проведення позачергових парламентських виборів у шістдесятиденний строк до 30 вересня. Кабінету Міністрів України доручено забезпечити фінансування виборів.

У політичній площині, наголосив В.ЮЩЕНКО, підписаний Указ додатково гарантує повноцінне виконання всіх домовленостей, які передують виборам.

Під час зустрічі Президент зауважив, що позачергові парламентські вибори є важливим ключем для стабілізації ситуації в державі, подолання існуючих політичних суперечностей і створення необхідного грунту для відновлення і прискорення економічних, суспільних і конституційних реформ.

Це, за його словами, «необхідне для українського політикуму щеплення проти порушень Конституції України».

Також під час зустрічі глава держави нагадав, що його принциповою ініціативою буде позбавлення народних депутатів необмеженого депутатського імунітету.

В.ЮЩЕНКО гарантував, що дострокові вибори відбудуться чесно, демократично, прозоро, з належним рівнем організації та у відповідності до міжнародних стандартів. «Я як Президент категорично відкидаю і не допущу жодних спроб адміністративного тиску, фальсифікацій чи саботажу. Такі вияви будуть кримінально покарані», – заявив він.

Глава держави також офіційно запросив на вибори в Україну міжнародних спостерігачів.

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловив вдячність в особі акредитованого в Україні дипломатичного корпусу всім зовнішнім партнерам – іноземним державам, міжнародним організаціям, громадським колам – за підтримку демократичного розв’язання парламентської кризи в нашій країні. «Україна вдячна усім зовнішнім партнерам за підтримку і розуміння», – сказав В.ЮЩЕНКО та додав, що водночас Україна вважатиме неприйнятними будь-які дії, що можуть бути трактовані як втручання у наші внутрішні справи.