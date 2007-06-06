Ющенко всьому світу вказав на того, хто каламутить воду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що відповідальність за порушення домовленостей про проведення дострокових парламентських виборів лежить на керівництві Верховної Ради України V скликання.

Як повідомляє прес-служба глави держави, про це В.ЮЩЕНКО заявив сьогодні під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу в Україні.

Президент наголосив, що відкидає спроби окремих політичних гравців підірвати досягнуті домовленості. За його словами, неприйняття викликають ревізіоністські дії окремих представників парламентської більшості. Факт продовження роботи неповноважного парламенту, підкреслив В.ЮЩЕНКО, та поява незважених заяв є контрпродуктивними. «Відповідальність за порушення домовленостей лежить на керівництві Верховної Ради України п’ятого скликання. Складається враження, що вкотре нас хочуть втягти у протистояння, щоб врятувати посади та імунітет окремих політиків. Українське суспільство і наші міжнародні партнери повинні знати, хто не дотримується домовленостей, чим створює перешкоду для врегулювання ситуації», – сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня Президент України В.ЮЩЕНКО підписав указ про проведення позачергових виборів до ВР 30 вересня.

Указ видано на реалізацію спільної заяви Президента України, голови Верховної Ради України і прем`єр-міністра України щодо невідкладних заходів, спрямованих на розв`язання політичної кризи шляхом проведення позачергових виборів до Верховної Ради України, від 27 травня 2007 року, а також зважаючи на те, що опозиційні народні депутати склали свої повноваження, і тепер ВР не має двох третин конституційного складу.

Сьогодні, 6 червня, голова Верховної Ради України V скликання Олександр МОРОЗ заявив, що для проведення дострокових парламентських виборів у відповідності із законодавством і Конституцією Президент має видати ще один указ, оскільки неможливість відновлення двох третин складу парламенту «не є доконаним фактом».