СБУ перевіряє інформацію щодо можливого замаху на Тимошенко

Служба безпеки України перевіряє інформацію щодо можливого замаху на лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар СБУ Марина ОСТАПЕНКО сьогодні на брифінгу.

Вона зазначила, що СБУ, відповідно до своїх функцій, перевіряє будь-яку інформацію щодо можливих замахів.

«Ми її (інформацію щодо Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) перевіряємо, - сказала прес-секретар СБУ.

Як повідомлялося, 4 червня ряд електронних ЗМІ розповсюдили інформацію, нібито на лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО було скоєно замах. Ю.ТИМОШЕНКО нібито знаходилася у дворі Секретаріату Президента, коли в неї вистрелив снайпер.

Пізніше начальник служби держохорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ категорично спростував факт замаху на Ю.ТИМОШЕНКО.