СБУ перевіряє інформацію щодо можливого замаху на Тимошенко
Про це Остапенко повідомила на брифінгу
Служба безпеки України перевіряє інформацію щодо можливого замаху на лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар СБУ Марина ОСТАПЕНКО сьогодні на брифінгу.
Вона зазначила, що СБУ, відповідно до своїх функцій, перевіряє будь-яку інформацію щодо можливих замахів.
«Ми її (інформацію щодо Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) перевіряємо, - сказала прес-секретар СБУ.
Як повідомлялося, 4 червня ряд електронних ЗМІ розповсюдили інформацію, нібито на лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО було скоєно замах. Ю.ТИМОШЕНКО нібито знаходилася у дворі Секретаріату Президента, коли в неї вистрелив снайпер.
Пізніше начальник служби держохорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ категорично спростував факт замаху на Ю.ТИМОШЕНКО.