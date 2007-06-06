СБУ перевіряє інформацію щодо можливого замаху на Тимошенко

13:32, 06 червня 2007
Політика
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Про це Остапенко повідомила на брифінгу

Юлія ТимошенкоСлужба безпеки України перевіряє інформацію щодо можливого замаху на лідера БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила прес-секретар СБУ Марина ОСТАПЕНКО сьогодні на брифінгу.

Вона зазначила, що СБУ, відповідно до своїх функцій, перевіряє будь-яку інформацію щодо можливих замахів.

«Ми її (інформацію щодо Ю.ТИМОШЕНКО – УНІАН) перевіряємо, - сказала прес-секретар СБУ.

Як повідомлялося, 4 червня ряд електронних ЗМІ розповсюдили інформацію, нібито на лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО було скоєно замах. Ю.ТИМОШЕНКО нібито знаходилася у дворі Секретаріату Президента, коли в неї вистрелив снайпер.

Пізніше начальник служби держохорони Валерій ГЕЛЕТЕЙ категорично спростував факт замаху на Ю.ТИМОШЕНКО.

 

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