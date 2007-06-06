Тоні Блер збирається ”відверто поговорити” з Путіним

Прем`єр-міністр Великої Британії Тоні БЛЕР має намір "відверто поговорити" з Президентом Росії Володимиром ПУТІНИМ про відносини Москви з Європою.

Як передає РІА «Новости», про це британський прем`єр повідомив в інтерв`ю, поширеному сьогодні телерадіокорпорацією Бі-Бі-Сі.

На думку Т.БЛЕРА, зустріч лідерів країн "Великої вісімки", що розпочинається 6 червня в ФРН, стане доброю нагодою "відверто поговорити про Росію, з Росією" в кулуарах саміту.

"Я не думаю, що існує небезпека початку нової холодної війни. Але мені здається, що якщо Росія хоче правильних відносин з Європою, Америкою і так далі, то вона повинна грунтуватися на певних загальних цінностях і принципах", - заявив Т.БЛЕР.

Британський прем`єр відзначив, що, "за останні пару років чи близько того в Європі з`явилися люди, яких почав непокоїти напрям, у якому рухається Росія". У зв`язку з цим він сказав, що "з боку росіян було б дуже розумним розвіяти ці побоювання".

На думку Т.БЛЕРА, непрості відносини із Заходом не відповідають довгостроковим інтересам Росії.

Кажучи про своє ставлення до політики російського керівництва, британський прем`єр-міністр заявив, що з розумінням ставиться до таких проблем, що стоять перед Кремлем, як ситуація в Чечні і екстремізм.

"Але у тому, що стосується питань демократії, і того, як Росія будує відносини з навколишнім світом, я думаю, наша позиція гранично ясна. Вважаю, дуже важливо, як я уже сказав, аби ми відверто поговорили про це", - відзначив глава британського кабінету.

Відповідаючи на питання про те, чи порушить він у розмові з В.ПУТІНИМ тему екстрадиції Андрія ЛУГОВОГО з Росії до Британії, Т.БЛЕР заявив, що "нам доведеться поговорити про це".

"Ми знаємо, які аргументи тут є у росіян. Але ми не можемо дозволити, аби когось убили на території Британії таким чином, і щоб після цього нічого не відбувалося", - сказав прем`єр.

Кажучи про гостре для Росії питання про розгортання в східній Європі елементів американської системи протиракетної оборони (ПРО), Т.БЛЕР відзначив, що "американці сказали росіянам, що поділяться технологією, і що діятимуть у цьому питанні абсолютно прозоро".