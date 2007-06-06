Вінський назвав умову, за якої він здасть мандат

Народний депутат України Йосип ВІНСЬКИЙ готовий скласти повноваження, якщо це зроблять 26 депутатів із БЮТ, які перейшли на сторону коаліції. Про це УНІАН повідомили у прес-службі БЮТ.

За словами Й.ВІНСЬКОГО, “я принципово згоден на такий варіант”. Він зазначив, що має «зробити цей крок одночасно із 26 депутатами від БЮТ, які були обрані за списком цієї політичної сили, але перекинулися на інший бік”.

Й.ВІНСЬКИЙ вважає, що було б доцільно запровадити імперативний мандат. За його словами, “таким чином “антикризова коаліція” отримала б право припинити мої депутатські повноваження”.

“За виконання вищенаведених вимог я вітатиму позбавлення мене депутатського мандату, тим більше, що Верховна Рада України V скликання за будь-яких умов – „не жилець”, - сказав Й.ВІНСЬКИЙ.

Як відомо, Й.ВІНСЬКИЙ був обраних до Верховної Ради за списком СПУ, але пізніше його виключили з фракції цієї політичної сили, оскільки його погляди розходилися з діями керівництва СПУ.

2 червня міжпартійний з’їзд БЮТ прийняв рішення про дострокове припинення повноважень 103 народних депутатів України фракції БЮТ. Ці народні депутати звернулись з особистими письмовими заявами про вихід з фракції до Апарату Верховної Ради України, щоб задовольнити вимогу коаліції про підтвердження рішення депутатів БЮТ скласти депутатські мандати.

Крім того, міжпартійний з’їзд БЮТ прийняв рішення про дострокове припинення повноважень 26 народних депутатів України, які не писали заяви про вихід з фракції.

Підставою для рішення міжпартійного з‘їзду про вихід цих 26 депутатів з фракції стало те, що вони фактично припинили брати участь у її роботі. “Ці депутати увійшли до складу коаліції більшості парламенту, зрадивши виборців і депутатську фракцію БЮТ”, заявили в БЮТ.

Встановивши факт виходу зі складу депутатської фракції БЮТ, міжпартійний з’їзд, керуючись положеннями частини шостої статті 81 Конституції України, прийняв рішення про дострокове припинення повноважень цих депутатів.