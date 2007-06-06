Ющенко пропонує Путіну побачити колоду в оці?

Україна не давала жодних приводів для ускладнення російсько-українських відносин. Про це заявив Президент України Віктор ЮЩЕНКО журналістам на брифінгу для преси.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЮЩЕНКА, він із занепокоєнням спостерігає за подіями останнього часу.

«Хотів би вас запевнити, що жодного приводу українська сторона для ускладнення не дає», - наголосив Президент.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що “українська держава проходить сьогодні непростий іспит, але українська нація самостійно може дати відповідь на всі виклики, які стоять перед нею”. При цьому Президент зауважив, що Україна вийшла з кризи мирно, шляхом складного політичного діалогу. «Я не хочу жодних аналогій робити. Але мені здається, що приблизно 15 років тому для такого врегулювання кризи у деяких з наших сусідів для цього знадобилось введення військ і стрілянина по парламенту тільки для того, щоб отримати ту саму відповідь, яку сьогодні українські політичні сили, українські політичні інституції отримали шляхом надзвичайно складних політичних переговорів», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Президент також вважає, що той шлях, який пройшла Україна для виходу з кризи, свідчить про високу демократизацію країни. “Це український погляд на власне життя, і ми б не хотіли, щоб хтось дозволяв собі коментувати внутрішнє, в тому числі політичне життя”, - сказав В.ЮЩЕНКО.

За його словами, “ті проблеми, які є всередині нації, ми вирішуємо демократичним способом у рамках міжнародних традицій, і не даємо жодних підстав говорити про застосування сили або якихось інших некоректних методів», - наголосив Президент.

Як повідомляв УНІАН, В.ПУТІН в інтерв`ю західним ЗМІ, кажучи про ситуацію з демократією за межами Росії, відзначив: "Я про пострадянський простір взагалі вже не говорю. Була одна надія на хлопців з України, але й ті просто повністю себе дискредитували, там справа йде просто до суцільної тиранії. Повне порушення Конституції, всіх законів і так далі".