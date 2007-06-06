Черномирдін каже, що Росія відігралася на Жулинському

Надзвичайний і Повноважний Посол Російської Федерації в Україні Віктор ЧЕРНОМИРДІН констатує, що поки що Росія не дала відповідь про причину заборони в`їзду на її територію раднику Президента України Миколі ЖУЛИНСЬКОМУ, так само як українська сторона не пояснила причини відмови у в`їзді до України російському політологу Олександру ДУГІНУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЧЕРНОМИРДІН сказав під час відеоконференції для українських і російських журналістів.

В.ЧЕРНОМИРДІН сказав, що не має інформації про причини заборони на в`їзд до Росії М.ЖУЛИНСЬКОМУ. «Чому, за що, не можу сказати, поки що немає такої інформації», - сказав посол.

При цьому він нагадав, що місяць тому російська сторона запропонувала Україні «зупинити і припинити ці затримання». За словами В.ЧЕРНОМИРДІНА, МЗС Росії направив відповідну ноту, а також провів ряд зустрічей з керівниками українського МЗС з цього питання, але на сьогоднішній день українська сторона не дала відповідь.

Він нагадав, що вчора до України не пустили російського політолога О.ДУГІНА. «Ну і у нас відігралися, треба розуміти», - вважає В.ЧЕРНОМИРДІН.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 5 червня, радник Президента України М.ЖУЛИНСЬКИЙ розповів агентству, що разом з дружиною і дочкою з приватним візитом прилетів до Санкт-Петербурга. Проте в аеропорту “Пулково-2” представник прикордонної служби повідомив, що йому заборонено в`їзд на територію РФ, не пояснюючи причин.

На питання, з чим можуть бути пов`язані ці події, М.ЖУЛИНСЬКИЙ припустив, що це пов`язано з депортацією з Сімферополя російського політолога, лідера Міжнародного Євразійського руху О.ДУГІНА.

Згідно з інформацією російських ЗМІ, 5 червня О.ДУГІНА не пустили на територію України. Як повідомляв сайт Міжнародного Євразійського руху, він був оголошений персоною нон-грата і депортований з Сімферопольського аеропорту першим же літаком, що відлітав до Москви. О.ДУГІН прямував на фестиваль "Велике російське слово", організований Російською громадою Криму.

Зараз М.ЖУЛИНСЬКИЙ вже перебуває в Україні.