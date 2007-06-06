Балога тепер має 8 заступників
Ющенко підписав указ
Президент України Віктор ЮЩЕНКО збільшив до 8 осіб кількість заступників глави свого Секретаріату.
Текст відповідного указу розміщено на офіційному сайті глави держави.
Документом, зокрема, встановлюється, що Секретаріат Президента України очолює глава, який має вісьмох заступників, у тому числі двох перших.
Один із перших заступників глави Секретаріату Президента є за посадою представником Президента України у Кабінеті міністрів України, а також забезпечує скоординовану діяльність заступників глави Секретаріату Президента України.
Один із заступників глави Секретаріату є за посадою представником Президента у Конституційному Суді України.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 6 червня, Президент своїм указом призначив Марину СТАВНІЙЧУК заступником глави Секретаріату Президента України – представником Президента України у Конституційному Суді України.