Ющенко ”порадував” депутатів ще одним вето

Президент України Віктор ЮЩЕНКО застосував право вето до Закону України від 17 травня 2007 року «Про внесення змін до статті 14 Закону України «Про статус народного депутата України», проголосованого Верховною Радою України 29 травня 2007 року.

Як повідомляє прес-служба глави держави, пропозиції Президента України під час розгляду зазначеного закону на пленарному засіданні Верховної Ради України представлятиме представник Президента України у Верховній Раді України Роман ЗВАРИЧ.

Довідка УНІАН. Закон «Про внесення змін до статті 14 Закону України «Про статус народного депутата України» надавав можливість народному депутату України одночасно брати участь у роботі однієї тимчасової спеціальної комісії та однієї тимчасової слідчої комісії.

Раніше закон дозволяв народному депутати працювати тільки в одній з цих комісій.