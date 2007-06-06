У Печерському суді відбудуться відкриті для преси збори суддів

Завтра, 7 червня, у Печерському районному суді м. Києва відбудуться відкриті для преси збори суддів цього суду.

Як повідомила УНІАН голова Печерського суду Інна ОТРОШ, збори проводитимуться “з приводу здійснення тиску на суддів Печерського районного суду м. Києва з боку центральних органів законодавчої, виконавчої влади України, Вищої ради юстиції”.

За словами І.ОТРОШ, йдеться про порушення існуючих регламентних норм, зокрема, про те, що протягом двох днів було вирішено питання про звільнення трьох суддів Печерського суду.

І.ОТРОШ повідомила, що сьогодні Вищою радою юстиції було прийнято рішення рекомендувати Президентові та Верховній Раді України звільнити зазначених трьох суддів. “І вже за годину я отримала факс з Комітету ВР з питань правосуддя за підписом його голови Сергія КІВАЛОВА про те, що комітет вже розглянув це питання і прийняв рішення рекомендувати парламенту на завтрашньому пленарному засіданні здійснити це звільнення”, - зазначила І.ОТРОШ.

При цьому вона підкреслила, що і Верховна Рада, і Вища рада юстиції є сторонами у судовій справі, яка була розглянута зазначеними трьома суддями Печерського суду.

В той же час І.ОТРОШ повідомила, що на даний момент існують дві судові ухвали – Голосіївського та Оболонського районних судів м.Києва, якими зупинено рішення Вищої ради юстиції стосовно цих суддів, і що ці ухвали підлягають негайному і обов’язковому виконанню - тобто, ані парламент, ані Президент не можуть завтра прийняти рішення про їхнє звільнення.

З цього приводу І.ОТРОШ зазначила: “Ми впевнені, що завтра ВР не прийматиме рішення щодо звільнення суді ВОЛКОВОЇ, оскільки це порушує 124 статтю Конституції щодо обов’язкового виконання судового рішення”.

Як повідомляв УНІАН, 31 травня Вища рада юстиції прийняла рішення про проведення перевірки щодо наявності підстав для прийняття подання членів ВРЮ про звільнення ФІНАГЄЄВА В.О., ВОЛКОВОЇ С.Я. та КОЗЛОВА Р.Ю. з посад суддів Печерського районного суду м. Києва за порушення присяги.

При цьому у прес-службі ВРЮ нагадали, що 30 травня 2007 року цей суд у складі вищенаведених суддів за адміністративним позовом ВОЛКОВА О.Ф. ухвалив рішення, яким задовольнив клопотання позивача та зупинив дію Постанови Верховної Ради України від 30 травня 2007 року «Про тимчасовий порядок призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад».

Довідка УНІАН. 17 травня Конституційний Суд України визнав неконституційним призначення Президентом голів судів та їх заступників. (Частина п’ята статті 20 закону “Про судоустрій України” передбачає, що “голова суду, заступник голови суду призначаються на посаду строком на п`ять років з числа суддів та звільняються з посади Президентом України за поданням Голови Верховного Суду України (а щодо спеціалізованих судів - голови відповідного вищого спеціалізованого суду) на підставі рекомендації Ради суддів України (щодо спеціалізованих судів - рекомендації відповідної ради суддів).

30 травня Верховна Рада України ухвалила постанову «Про тимчасовий порядок призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад», якою передбачено, що голова суду, заступник голови суду (крім голови Верховного суду України та заступників голови ВСУ) призначаються на посаду строком на 5 років із числа суддів відповідного суду та звільняються з посади Вищою радою юстиції на підставі рекомендації Ради суддів України (щодо спеціалізованих судів – відповідної ради суддів), голови ВСУ (щодо спеціалізованих судів – голови відповідного вищого спеціалізованого суду) зборів суддів відповідних судів, члена ВРЮ.

Того ж дня, 30 травня, Печерський районний суд міста Києва призупинив дію постанови Верховної Ради про ухвалення тимчасового порядку призначення суддів на адміністративні посади, якою передбачалось наділення цією функцією Вищої ради юстиції.

31 травня Рада суддів України прийняла рішення, що саме вона призначатиме суддів на посади голів, заступників голів судів загальної юрисдикції та звільняти їх з таких посад (крім адміністративних посад у Верховному Суді України) до врегулювання цього питання в законодавчому порядку.