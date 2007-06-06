Суд зобов’язав депутата-комуніста вибачитися перед Юлією Тимошенко
20:58, 06 червня 2007Політика
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За "поширення неправдивої інформації"
|Микола Кравченко
Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, відповідне рішення суд виніс сьогодні.
Суд визнав недостовірною інформацію, виголошену М.КРАВЧЕНКОМ з парламентської трибуни 20 лютого цього року про начебто причетність Ю.ТИМОШЕНКО до розкрадання 7,5 млрд. грн. Суд зобов’язав М.КРАВЧЕНКА спростувати неправдиву інформацію.
Також прес-служба БЮТ зазначає, що судове засідання у цій справі неодноразово переносилось через неявку М.КРАВЧЕНКА до суду.
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