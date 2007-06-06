Суд зобов’язав депутата-комуніста вибачитися перед Юлією Тимошенко

Дарницький районний суд Києва зобов’язав народного депутата V cкликання, члена фракції КПУ Миколу КРАВЧЕНКА вибачитися перед лідером БЮТ Юлією ТИМОШЕНКО за поширення неправдивої інформації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, відповідне рішення суд виніс сьогодні.

Суд визнав недостовірною інформацію, виголошену М.КРАВЧЕНКОМ з парламентської трибуни 20 лютого цього року про начебто причетність Ю.ТИМОШЕНКО до розкрадання 7,5 млрд. грн. Суд зобов’язав М.КРАВЧЕНКА спростувати неправдиву інформацію.

Також прес-служба БЮТ зазначає, що судове засідання у цій справі неодноразово переносилось через неявку М.КРАВЧЕНКА до суду.