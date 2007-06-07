Верховна Рада будує повітряні замки

Комітет Верховної Ради з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності ВР рекомендує парламенту прийняти проект Постанови про календарний план проведення четвертої сесії Верховної Ради України п`ятого скликання.

Про це повідомляється на офіційному сайті ВР.

Проектом календарного плану передбачається розпочати пленарні засідання четвертої сесії 4 вересня 2007 року і закінчити її роботу 11 січня 2008 року. За цей час пропонується для роботи в пленарному режимі відвести 10 тижнів, для роботи в комітетах і фракціях 5 тижнів і для роботи народних депутатів з виборцями 4 тижні, а також планується провести 10 годин запитань до Уряду України.