Плющ застерігає Януковича від підписання сумнівних документів

Секретар Ради національної безпеки та оборони Іван ПЛЮЩ застерігає від підписання посадовими особами України будь-яких стратегічних документів, які можуть суперечити національним інтересам держави в енергетичній сфері.

Особливо це стосується відносин у ядерній галузі, постачання і транспортування енергоносіїв, питань ринку електроенергії, підкреслив І.ПЛЮЩ, словам якого цитує прес-служба Президента.

І.ПЛЮЩ нагадав, що, відповідно до п.4 Указу Президента “Про питання енергетичної безпеки України», будь-які переговори в рамках співробітництва у паливно-енергетичній сфері мають захищати політичні та економічні інтереси країни, відповідати міжнародним зобов`язанням держави, законам України та актам Президента України.

Відтак, секретар РНБОУ закликає Кабінет Міністрів призупинити підписання документів, які є сумнівними з точки зору забезпечення енергетичної безпеки країни.

За словами І.ПЛЮЩА, найближчим часом відбудеться засідання РНБО, на якому буде визначено цілі на напрямки посилення енергетичної безпеки України, окреслено стратегічні інтереси держави в цій сфері.

«Саме результати засідання в подальшому мають стати основою у підписанні міжурядових та міждержавних документів стратегічного характеру в енергетиці», – підкреслив І.ПЛЮЩ.

Він наголосив, що оскільки Президент за Конституцією України здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, усі переговори і підписання документів мають вестися у відповідності до директив, виданих главою держави.

«Кабінет Міністрів має забезпечити вчасну і належну підготовку проектів таких директив», - наголосив секретар РНБОУ.

І.ПЛЮЩ також попередив чиновників про персональну відповідальність у випадку підписання документів, що суперечитимуть національним інтересам України або загрожуватимуть її енергетичній безпеці.