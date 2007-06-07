Янукович прилаштував своїх людей з ЦВК в Кабміні

Кабінет міністрів України розпорядженням № 369-р від 6 червня призначив екс-члена Центральної виборчої комісії Ігоря КАЧУРА заступником міністра промислової політики України. Іншим розпорядженням № 375-р від 6 червня Кабмін призначив екс-секретаря Центральної виборчої комісії Сергія ДУБОВИКА заступником міністра України у зв’язках з Верховною Радою України та іншими органами державної влади України.

Тексти відповідних розпоряджень за підписом прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА розміщені на Урядовому порталі.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада України 1 червня призначила новий склад Центральної виборчої комісії. Зокрема, новими членами ЦВК стали від коаліції: Тамара АСТАХОВА, Юрій ДОНЧЕНКО, Юрій ДАНИЛЕВСЬКИЙ, Тетяна ЛУКАШ, Михайло ОХЕНДОВСЬКИЙ, Броніслав РАЙКОВСЬКИЙ, Олександр ЧУПАХІН і Олександр ШЕЛЕСТОВ. Від опозиції - Володимир ШАПОВАЛ, Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, Андрій МАГЕРА, Валерій ШЕЛУДЬКО, Анатолій ПИСАРЕНКО, Юлія ШВЕЦЬ і Ігор ЖИДЕНКО.

ЦВК на закритому засіданні 2 червня обрала новий керівний склад. Зокрема, головою обрано В.ШАПОВАЛА, секретарем комісії – Т.ЛУКАШ, заступниками голови стали Ж.УСЕНКО-ЧОРНА та А.МАГЕРА.