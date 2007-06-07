Коаліція викликає опозицію на допит (постанова ВР)

Верховна Рада України прийняла постанову, згідно з якою заяви про вихід з фракції можуть зачитуватися на пленарному засіданні за умови особистої присутності на ньому відповідного народного депутата.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” ухвалення відповідної постанови «Про внесення зміни до пункту 3 Постанови Верховної Ради України «Про деякі заходи щодо забезпечення реалізації положень пункту 6 частини 2 статті 81 Конституції України» проголосував 261 із 265 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

Як зазначив перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК, особиста присутність народного депутата на пленарному засіданні дасть змогу підтвердити, чи дійсно він писав відповідну заяву про вихід з фракції, чи ні. А.МАРТИНЮК аргументував це тим, що на сьогоднішній день деякі народні депутати відкликають раніше написані заяви про вихід з фракцій.

А.МАРТИНЮК також звернувся до народних депутатів від фракцій БЮТ та "Наша Україна" сьогодні чи завтра з’явитися на пленарне засідання ВР з тим, щоб були оголошені їхні заяви про вихід з фракцій.