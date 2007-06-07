Яценюк поїхав до Москви

Сьогодні міністр закордонних справ України Арсеній ЯЦЕНЮК відбув з одноденним візитом до Російської Федерації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі МЗС, А.ЯЦЕНЮК у Москві візьме участь у Другому засіданні Підкомітету з міжнародного співробітництва Українсько-Російської міждержавної комісії під співголовуванням міністрів закордонних справ двох країн.

Планується, що у ході візиту А.ЯЦЕНЮК та С.ЛАВРОВ візьмуть участь у заходах з нагоди 15-ї річниці встановлення дипломатичних відносин між Україною та Російською Федерацією і 10-ї річниці підписання Договору про дружбу, співробітництво і партнерство.