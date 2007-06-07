Піскун: четверте пришестя буде обов`язково

Народний депутат Святослав ПІСКУН має намір сьогодні відкликати свою заяву про складення депутатських повноважень, написану ним раніше у зв’язку з призначенням його генеральним прокурором.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в інтерв`ю журналістам.

С.ПІСКУН наголосив, що сьогодні він вперше з’явився в парламенті після тієї ситуації, що склалася в Генеральній прокуратурі.

«Я сьогодні заберу свою заяву. Я сьогодні в перший день прийшов», - сказав він.

При цьому С.ПІСКУН не виключив, що знову рано чи пізно може стати генеральним прокурором. Зокрема, відповідаючи на запитання, чи буде “четверте пришестя” С.ПІСКУНА, він сказав: «Обов’язково».

Як повідомляв УНІАН, 24 травня Президент України Віктор ЮЩЕНКО звільнив С.ПІСКУНА з посади генерального прокурора. Глава держави мотивував це звільнення тим, що С.ПІСКУН суміщає посаду генпрокурора з посадою народного депутата.

Між тим С.ПІСКУН називав таку мотивацію надуманою, стверджуючи, що написав до ВР заяву про складення депутатських повноважень.

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