Мороз погрожує судом Безсмертному та Турчинову

Голова Верховної Ради Олександр МОРОЗ звернеться до суду з приводу припинення повноважень народного депутата України Романа БЕЗСМЕРТНОГО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на засіданні парламенту повідомив перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК.

Він нагадав, що Р.БЕЗСМЕРТНИЙ, порушуючи законодавство, одночасно суміщає повноваження народного депутата із посадою заступника глави Секретаріату Президента.

Крім того, А.МАРТИНЮК наголосив, що через декілька днів спливе необхідний для складення повноважень термін - 20 днів - і щодо народного депутата України Олександра ТУРЧИНОВА (БЮТ), який призначений першим заступником секретаря РНБО.

В той же час А.МАРТИНЮК наголосив, що Р.БЕЗСМЕРТНИЙ і О.ТУРЧИНОВ написали заяви про складення депутатських повноважень і передали у фракції, однак вони не зареєстровані у парламенті.