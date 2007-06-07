Регіонали відкопали “темник” від Секретаріату Ющенка

Регіонал Олександр Стоян з трибуни Верховної Ради заявив про існування “темників” від Секретаріату Президента, повідомляє прес-служба Партії регіонів. На підтвердження своїх слов нардеп навів документ – «Концепція регіональних візитів Президента на період травень-липень 2007 року», затверджений Васюником. На думку Стояна положення, що містяться у документі, мають розглядатися як пряма вказівка щодо змісту за засобів висвітлення регіональних поїздок Ющенка Украиїною.

Стоян зацитував окремі положення Концепції. «Мета: регіональні візити повинні стати базовим елементом стратегії збільшення рейтингу як Президента, так і пропрезидентських політичних сил… Завдання регіональних візитів – підвищити рівень Президента, збільшити кількість виборців, які віддають свій голос за президентські демократичні сили… Нагадати про позитивні досягнення, пов’язані з Президентом та помаранчевою революцією (виявляється, є ці досягнення – іронізував Стоян)… Відновити імідж «народного Президента», який тримає безпосередній зв’язок із людьми…»

Стоян також наголосив, що Концепція регіональних візитів передбачає «Вимоги до телекартинки візиту: візити покликані формувати теплі телекартинки спілкування Президента зі звичайними людьми. Мета - посилити рівень довіри до Президента, і далі - в лапках - «Президент переймається проблемами пересічних громадян, і робить конкретні кроки для їх вирішення», поновити імідж «народного Президента».

Нардеп-регіонал звернув увагу журналістів на те, що "кажуть, що вже немає темників”. "В полі зору телекамер (увага, тележурналісти! – підкреслив Стоян) не повинні бути політики, місцеві лідери чи бізнесмени, - нардеп знову звернувся до документу. - Зустрічі з ними мають відбуватися окремо, без журналістів. Між телекамерами і Президентом має бути вільний простір, не має бути охоронців чи журналістів.

Важливо (підкреслюється), що під час візитів журналісти та фотографи мають бути відгороджені від Президента і зосереджені в одному місці, оскільки їх хаотичне розміщення неминуче попаде в поле зору телекамер, що негативно сприймається телеглядачами. Також не повинно бути машин, що супроводжують Президента”.

З цього Стоян зробив висновок, що Ющенка "не турбують ані соціальні виплати, його не турбує засуха, його не турбує політична стабільність. Його хвилює власний імідж як «народного Президента», його хвилює імідж політичної сили і таке інше”. Та попросив людей не забувати, що Президент, нібито, їздить регіонами "щоб журналісти показали потім гарну картинку «спілкування з народом».