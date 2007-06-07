Міліція не має документів про отруєння Цушка

Міністерство внутрішніх справ України не має у своєму розпорядженні документів, які б свідчили про можливе отруєння керівника відомства Василя ЦУШКА. Про це сьогодні на прес-конференції в Києві, відповідаючи на запитання журналістів, заявив начальник Департаменту зв’язків із громадськістю МВС України Костянтин СТОГНІЙ.

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, «документів зараз, які б свідчили про отруєння, немає». При цьому К.СТОГНІЙ додав, що “ніхто з цього приводу (з приводу заяв окремих політиків про отруєння В.ЦУШКА – УНІАН) до правоохоронних органів не звертався”.

Крім того, К.СТОГНІЙ зазначив, що В.ЦУШКО протягом ще кількох тижнів «можливо, це буде місяць», за станом здоров’я не буде виконувати обов’язки міністра.

У свою чергу, присутній на прес-конференції заступник міністра внутрішніх справ, начальник кримінальної міліції Микола КУП’ЯНСЬКИЙ повідомив, що коли міністр внутрішніх справ прибуде після лікування, то “дасть досить цікаву прес-конференцію”.

Як повідомляв УНІАН, 26 травня В.ЦУШКА було госпіталізовано з діагнозом “інфаркт міокарду”.

31 травня у зв`язку з погіршенням стану здоров`я В.ЦУШКА реанімаційним літаком було доправлено в німецьку клініку.

1 червня В.ЦУШКА прооперували.

Того ж дня народний депутат України, член фракції СПУ, Євген ФІЛІНДАШ під час пленарного засідання ВР заявив, що йому особисто відомо, що В.ЦУШКО був отруєний, і відомі вже і організатори цього інциденту. За його словами, це пов’язано з тим, що у кризовій ситуації МВС залишилося єдиним силовим органом, який відмовився підкорятися тиску з боку Секретаріату Президента.

Адвокат Тетяна МОНТЯН 30 травня також заявляла, що хворобу міністра внутрішніх справ В.ЦУШКА спричинило отруєння. За її словами, "він (В.ЦУШКО) знає, хто його отруїв і чому, і я озвучу цю версію, якщо він не виживе”.