Україні терміново потрібна міжнародна допомога (заява коаліції)

Україні терміново необхідна допомога міжнародних посередників, оскільки Президент України Віктор ЮЩЕНКО «заблокував роботу Конституційного Суду і через це врегулювання нинішньої політичної кризи правовим шляхом знаходиться під великою загрозою».

Про це йдеться у заяві коаліції національної єдності, оголошеній на засіданні парламенту лідером фракції КПУ Петром СИМОНЕНКОМ.

В заяві зазначається, що всі укази Президента, якими він «втручається в роботу судових і правоохоронних органів, повинні бути негайно відмінені». «Факти порушення спільної заяви від 27 травня говорять про те, що президентська сторона відмовляється від політичного компромісу і виступає на користь силового сценарію розвитку подій», - йдеться у заяві.

П.СИМОНЕНКО наголосив, що політичні сили, які входять в коаліцію «в повному обсязі виконують домовленості, що містяться у заяві трьох лідерів держави і надалі готові діяти у спосіб, необхідний для вирішення нинішньої політичної кризи виключно в рамках Конституції і законів України».

Коаліція заявляє, що процес мирного врегулювання політичної кризи в Україні «в односторонньому порядку блокується Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ». В заяві зазначено, що указом Президента від 5 червня про призначення позачергових виборів до ВР порушуються пункти 1 і 7 спільної заяви політичних лідерів від 27 травня.

«Не дивлячись на досягнуті домовленості щодо порядку врегулювання політичної кризи, оточення Президента, яке зацікавлено у загостренні конфлікту, спонукало його підписати черговий неконституційний указ», - сказано у заяві.

В ній зазначено, що в основу указу покладені заяви кількох пропрезидентських політичних партій, а також що одні лише рішення з’їзду будь-якої партії не можуть бути підставою для видання указів Президента «навіть якщо це партія самого Президента».

В заяві йдеться про те, що депутатська фракція "Наша Україна" не може згідно з законом припинити свої повноваження, оскільки вона утворена блоком різних політичних партій, одна з яких уже заявила протест проти незаконних рішень з’їзду.

«Група депутатів опозиційних фракцій у Верховній Раді офіційно засвідчила, що заяви народних депутатів про складання повноважень фальсифіковані», - йдеться у заяві.

В документі також сказано про те, що Секретаріат Президента продовжує чинити «незаконний тиск на Конституційний Суд». «Ні про які демократичні дострокові вибори парламенту не може йтися, якщо Президент привласнив право незаконно призначати голів районних судів, відправляти у відставку і призначати суддів Конституційного Суду, звільняти та призначати без жодних правових підстав генеральних прокурорів», - сказано в заяві коаліції. В ній зазначається, що «це не демократія, а узурпація влади».