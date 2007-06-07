ВР звільнила суддю Печерського суду

Верховна Рада звільнила Світлану ВОЛКОВУ з посади судді Печерського районного суду міста Києва.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” прийняття відповідної постанови проголосували 257 народних депутатів з 263, зареєстрованих у сесійній залі.

Як йдеться у документі, С.ВОЛКОВУ звільнено у зв’язку з порушенням нею присяги судді.

Як зазначив голова Комітету ВР з питань правосуддя Сергій КІВАЛОВ, з пропозицією щодо звільнення С.ВОЛКОВОЇ звернулася до парламенту Вища рада юстиції. Зокрема, як пояснив він, до ВРЮ 31 травня надійшло депутатське звернення ряду народних депутатів щодо порушення окремими суддями Печерського райсуду присяги судді.

За наслідками перевірки, проведеної з цього питання, ВРЮ запропонувала звільнити трьох суддів Печерського райсуду.

Зокрема, це пов’язано з тим, що 30 травня 2007 року громадянин О.ВОЛКОВ звернувся до Печерського райсуду з адміністративним позовом про визнання незаконною та скасування постанови ВР «Про тимчасовий порядок призначення суддів на адміністративні посади та звільнення з цих посад». У позовних вимогах О.ВОЛКОВ просив суд винести ухвалу про негайне зупинення зазначеної постанови ВР.

С.КІВАЛОВ зазначив, що колегія суддів Печерського райсуду у складі В.ФІНАГЕЄВА, С.ВОЛКОВОЇ та Р.КОЗЛОВА прийняла ухвалу і зупинила дію вищеназваної постанови ВР.

С.КІВАЛОВ наголосив, що зазначена постанова ВР не є актом індивідуальної дії. За його словами, розгляд скарг на такі акти не входить до компетенції районних судів. «Це виключно юрисдикція Конституційного Суду України», - сказав він.

При цьому, за словами С.КІВАЛОВА, ВР прийняла відповідну постанову 30 травня о 16-й годині, а суд почав розгляд заяви щодо неї менш ніж через годину. При цьому, за словами народного депутата, зафіксовано, що голова ВРУ Олександр МОРОЗ підписав відповідну постанову тільки через 4 години після її прийняття. «Отже, судді зупинили дію постанови без її тексту», - сказав він.

Голова комітету ВР також зазначив, що ВРЮ встановила, що при розгляді цієї справи суддею С.ВОЛКОВОЮ була порушена присяга судді. «Суддя винесла завідомо неправосудне рішення», - сказав він.

При цьому С.КІВАЛОВ повідомив, що до Комітету ВР з питань правосуддя надійшло повідомлення, що суддя С.ВОЛКОВА не може бути присутньою на засіданні ВР при розгляді цього питання через хворобу.

У свою чергу голова ВР О.МОРОЗ повідомив, що сьогодні зранку до нього прийшов народний депутат, член фракції «Наша Україна» Микола ОНІЩУК з ухвалою Оболонського районного суду міста Києва. В ухвалі зазначається, що необхідно зупинити ухвалу ВРЮ стосовно С.ВОЛКОВОЇ. Крім того, ухвалою заборонялося Верховній Раді розглядати подання ВРЮ щодо звільнення С.ВОЛКОВОЇ з посади судді до розгляду справи по суті.

О.МОРОЗ також наголосив, що в документі зазначалося, що ухвала може бути оскаржена у Київському апеляційно-адміністративному суді.