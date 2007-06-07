У Тимошенко бунт на кораблі: ”ми - не раби”

Сьогодні працює робоча група з відновлення діяльності фракції Блоку Юлії Тимошенко у Верховній Раді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив народний депутат Олександр КОВТУНЕНКО, який пройшов до парламенту за списком БЮТ.

За його словами, «керівництво БЮТ зайняло антидержавну, антиукраїнську позицію, котра веде до знищення Української держави через знищення головного державного органу – Верховної Ради».

О.КОВТУНЕНКО підкреслив, «тому ми маємо стояти на захисті України». Він зазначив, що на сьогодні близько 30 народних депутатів готові оголосити про відновлення фракції БЮТ. Він також додав, що відбудуться внутріфракційні вибори керівника фракції.

На запитання журналістів, наскільки легітимною є фракція БЮТ без Юлії ТИМОШЕНКО, О.КОВТУНЕНКО зазначив, що «мова не йде про те, що вона принцеса, а ми всі раби». За його словами, до парламенту обирався блок, і всі йшли на рівних.