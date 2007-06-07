Верховна Рада просить дипкорпус не зважати на Ющенка

Верховна Рада України звернулася до дипломатичних представництв іноземних держав, акредитованих в Україні, з заявою щодо відсутності підстав вважати нинішній склад Верховної Ради нелегітимним.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” прийняття відповідної постанови проголосувало 253 із 260 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У зверненні зазначається, що 6 червня Президент України Віктор ЮЩЕНКО під час зустрічі з представниками дипломатичного корпусу заявив, що Верховна Рада України цього скликання втратила свою повноважність. Парламент зазначає, що оскільки повноваження Верховної Ради за статтею 90 Конституції України припиняються у день відкриття першого засідання Верховної Ради нового скликання, то жодних конституційних підстав для проголошення парламенту неповноважним на сьогоднішній день немає.

У зверненні наголошується, що Президент України за Конституцією не наділений правом встановлювати факт неповноважності Верховної Ради, як то фактично визнано в його указі від 5 червня цього року.

«Цьому передували дві неконституційні спроби дострокового припинення Президентом України повноважень Верховної Ради п’ятого скликання, які, до того ж, були виведені з-під судового контролю», - зазначається у зверненні.

Парламент також наголошує, що такі неконституційні дії Президента не можуть бути сприйнятими в Україні, де визнаються демократичні цінності, діє принцип верховенства права.

Крім того, наголошується, що діяльність українського парламенту в міжнародних відносинах, як і парламентів інших держав, здебільшого спрямована на розвиток міжпарламентських контактів, а відтак, не має і не може мати безпосередньо правових наслідків.

«Відтак, Верховна Рада України продовжує свою роботу в конституційному складі, на законних підставах та згідно з домовленостями від 27 травня 2007 року між Президентом, головою Верховної Ради та прем’єр-міністром України», - зазначається у зверненні.

Після ухвалення постанови голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ нагадав, що за місяць у Києві має відбутися щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ, за організацію роботи якої відповідає парламент України.

«Як же може орган, який втратив відповідні повноваження, займатися справою, яка є честю для держави?» - сказав голова ВР. При цьому він зазначив, що Президент України, «очевидно, помилився», говорячи про нелегітимність ВР.