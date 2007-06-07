Жебрівський: Мороз по Раді козу водить

"Такі заяви – це лебедина пісня Олександра Мороза, як політика. Він просто хоче якомога довше “поводити козу” по парламенту. Інакше те, що він робить, прості люди не називають”, - так прокоментував сайту RAZOM народний депутат п’ятого скликання, член Ради партії “Наша Україна” Павло Жебрівський заяву, виголошену сьогодні у Верховній Раді Петром Симоненком.

У ній йшлося, що політичні сили, які входять до коаліції “в повному обсязі виконують домовленості, що містяться в заяві “трійки”. Факти порушення спільної заяви від 27 травня говорять про те, що президентська сторона відмовляється від політичного компромісу”.

“Такі заяви абсолютно неадекватні і не зрозумілі нормальній людині”, - переконаний Жебрівський.

Він вважає, що комуністи і соціалісти намагаються таким чином підняти собі рейтинг. “Оскільки схожих заяв від Партії регіонів немає, то можна зробити висновок, що “регіонали” змирилися з невідворотністю виборів і готуються до кампанії. А соціалісти і комуністи завдяки таким гучним, але пустим заявам намагаються накрутити свій невисокий рейтинг”, - наголосив народний депутат.

“Це - дешева піар-кампанія”, - вважає Павло Жебрівський.