Два десятки нашоукраїнців беруть штурмом відділ кадрів ВР

Група народних депутатів від фракції «Наша Україна» мають намір сьогодні забрати з відділу кадрів Верховної Ради України свої трудові книжки.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, з цією метою до ВР на даний час прибули близько двох десятків депутатів від фракції «Наша Україна».

Як повідомив в інтерв’ю журналістам народний депутат, член фракції «Наша Україна» В’ячеслав КОВАЛЬ, поки що управління кадрового апарату ВР відмовляється віддати трудові книжки.

За словами В.КОВАЛЯ, керівник цього управління пояснив це тим, що всю процедуру він має погодити з керівником апарату ВР Валентином ЗАЙЧУКОМ.

Народний депутат наголосив, що приблизно за 15 хвилин пообіцяли, що це питання буде вирішено.

В.КОВАЛЬ також зазначив, що відділ кадрів не має жодного права не віддавати трудові книжки депутатам. Він наголосив, що у відділ кадрів були надані всі необхідні документи, зокрема, рішення з’їзду «Нашої України» про дострокове припинення повноважень народних депутатів у зв’язку з їх виходом із фракції, письмові заяви про вихід із фракції, а також письмові повідомлення про існування таких заяв. «Згідно із законодавством цього достатньо», - сказав В.КОВАЛЬ.

Члени фракції «Наша Україна» погрожують звернутися до суду у разі відмови відділу кадрів Верховної Ради України віддати трудові книжки народним депутатам від цієї політичної сили.

Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат п’ятого скликання, член фракції «Наша Україна» Микола ОНІЩУК. Він зазначив, що повернення трудових книжок має відбутися не пізніше, ніж завтра.

За словами М.ОНІЩУКА, «це дитяча витівка» - не віддавати трудові книжки.