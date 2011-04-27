Адвокат Мирослави Гонгадзе: справа Пукача до суду не готова

Представник інтересів вдови журналіста Георгія Гонгадзе Мирослави ГОНГАДЗЕ в суді Валентина ТЕЛИЧЕНКО допускає можливість дорозслідування кримінальної справи зі звинувачення екс-начальника Департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія ПУКАЧА.

Як передає кореспондент УНІАН, в інтерв`ю журналістам вона нагадала, що 28 квітня Печерський районний суд Києва почне попереднє слухання справи О.ПУКАЧА.

"Це буде той іспит, який повинна буде скласти або не скласти, ймовірно, Генеральна прокуратура. Я сьогодні вже готова говорити про те, що я не вважаю справу зі звинувачення ПУКАЧА готовою до судового розгляду, й думаю, що мої аргументи настільки переконливі, що ця справа має перспективу повернутися на додаткове розслідування", - сказала адвокат.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура 31 березня затвердила обвинувальний висновок і передала до Печерського районного суду Києва для розгляду по суті кримінальну справу О.ПУКАЧА.

За даними ГПУ, досудовим слідством встановлено, що обвинувачений, будучи службовою особою, на виконання наказів і вказівок міністра внутрішніх справ України Юрія Кравченка та інших посадовців, кримінальна справа стосовно яких розслідується в окремому провадженні, в травні-вересні 2000 року перевищив владу та свої службові повноваження по відношенню до громадського діяча Олексія ПОДОЛЬСЬКОГО і журналіста Георгія Гонгадзе, й 17 вересня 2000 року навмисно скоїв вбивство останнього.

Крім того, в липні 2003 року О.ПУКАЧ, зловживаючи своїм службовим становищем, дав протиправну вказівку підлеглим працівникам міліції знищити офіційні документи, зокрема щодо незаконного зовнішнього спостереження за Г.Гонгадзе, чим перешкоджав органам досудового слідства в розкритті зазначеного вбивства.