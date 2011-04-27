Тимошенко: суд у Нью-Йорку прийняв позов до РосУкрЕнерго та Фірташа

Лідер партії "Батьківщина" Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що суд у Нью-Йорку прийняв до розгляду її позов до швейцарської компанії "РосУкрЕнерго" та її співвласника Дмитра ФІРТАША.

Про це повідомляється на сайті Ю.ТИМОШЕНКО.

"Суд прийняв до розгляду наше звернення і буде його розглядати у судовому засіданні", - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

За її словами, рішення американського суду матиме юридичну силу в Україні. "Це рішення буде абсолютно правомірно для будь-якої країни, вірніше, для кожної юридичної або фізичної особи, проти яких буде винесено рішення. Це правомірне рішення, яке має виконуватися", - пояснила лідер партії "Батьківщина".

Ю.ТИМОШЕНКО уточнила, що звернулася до суду як фізична особа. "Я особисто як фізична особа і ще ряд народних депутатів нашої фракції. Позов до суду був переданий декілька тижнів тому, але сьогодні ми вже маємо підтвердження, що суд прийняв до розгляду цю справу", - додала вона.

Лідер партії "Батьківщина" зазначила, що згідно з законодавством США, американські суди можуть розглядати позови іноземних осіб у разі порушення законних прав. "Законодавство Сполучених Штатів допускає, що якщо в країні чиниться рекет, якщо це стосується громадян України або будь-якої іншої країни, якщо це призводить до їх власних збитків, так, як в Україні відновлення "РосУкрЕнерго" призвело до підвищення цін на газ, то такі дії можуть бути оскаржені в судах Сполучених Штатів", - пояснила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Ю.ТИМОШЕНКО подала в суд Нью-Йорка позов до швейцарської компанії RosUkrEnergo та її співвласника Д.ФІРТАША за звинуваченням у шахрайстві, порушенні прав людини і вимаганні.

Згідно з документами, які надійшли до окружного суду Манхеттена, RUE і Ф.ФІРТАШ "підірвали верховенство закону в Україні» і «ошукали громадян країни», вплинувши на рішення Стокгольмського арбітражного суду.

Згідно з матеріалами позову, сторона, що обвинувачує, бачить в рішенні Стокгольмського суду "спосіб отримання величезних сум готівки".

Довідка УНІАН. В червні 2010 року Стокгольмський арбітраж виніс рішення за спором між RosUkrEnergo, співвласником якої є також російський "Газпром", і "Нафтогазом", зобов`язавши українську компанію повернути швейцарському трейдеру вилучені в січні 2009 року 11 млрд. кубометрів газу і передати як неустойку ще 1,1 млрд. кубометрів. Наприкінці квітня стало відомо, що НАК "Нафтогаз України" повернув RosUkrEnergo 12,1 млрд. кубометрів газу, які український холдинг зобов`язаний був віддати за рішенням Стокгольмського арбітражу.