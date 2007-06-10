Ющенко полетів на зустріч з Путіним

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув з одноденним робочим візитом до Російської Федерації.

Під час поїздки главу держави супроводжують міністр закордонних справ Арсеній Яценюк та заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.

Заплановано, що Президент України візьме участь у неформальній зустрічі глав держав СНД у Санкт-Петербурзі. Одне з питань порядку денного - представлення майбутнього голови виконкому СНД Олександра ВЕШНЯКОВА.

В рамках перебування В.ЮЩЕНКА в РФ планується зустріч з президентом РФ Володимиром ПУТІНИМ та іншими главами країн СНД.

Як раніше наголошував В.ЮЩЕНКО найактуальнішим питаням двосторонніх відносин з РФ сьогодні є підписання Плану дій Україна-Росія на 2007-2008 роки.