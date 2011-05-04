Тимошенко знову викликають до ГПУ

Екс-прем’єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО викликають до Генеральної прокуратури для проведення слідчих дій 4 травня на 11.00.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

Як повідомляв УНІАН, у Генеральній прокуратурі України заявляють, що екс-прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО 3 травня знову зірвала слідчі дії, і наголошують, що можуть у разі, якщо з її боку продовжуватимуться такі підходи до слідства, звернутися до суду з проханням обрати їй міру запобіжного заходу, не пов’язану з перебуванням на волі.

Як зазначили у Генпрокуратурі, якщо Ю.ТИМОШЕНКО не обере собі адвоката, їй буде запропоновано захисника відповідно до чинного законодавства, а якщо вона і надалі ухилятиметься від слідчих дій, то органи прокуратури можуть звернутися до суду з поданням про обрання Ю.ТИМОШЕНКО міри запобіжного заходу у вигляді арешту.

Коментуючи заяви Ю.ТИМОШЕНКО про те, що Генпрокуратура начебто відмовила їй залучити до справи як захсиника народного депутата Сергія ВЛАСЕНКА, у прокуратурі нагадали, що вказана особа відповідно до свого статусу не може здійснювати такого роду заходи.

Зі свого боку Ю.ТИМОШЕНКО вважає, що прокуратура зумисно не допускає її захисника депутата Сергія ВЛАСЕНКА до справи. "Те, що його не допускають, це порушення моїх прав. Я думаю, що прокуратура робить це свідомо для того, щоб створити ілюзію, ніби я перешкоджаю якимось слідчим діям", - сказав екс-голова уряду.