Тимошенко прибула до Генпрокуратури

О 12.00 екс-прем`єр України Юлія ТИМОШЕНКО прибула до Головного слідчого управління Генпрокуратури.

З ранку її чекали журналісти. Проте Ю.ТИМОШЕНКО наголосила, що повістка до Генпрокуратури виписана саме на 12.00, а не на 10.00, як зазначено на сайті ГПУ, і показала журналістам цю повістку. "Я не знаю, яку мету саме сьогодні переслідує Генеральна прокуратура, викликаючи мене у вихідний день, думаю, що причина в тому, що вони хочуть якимось чином дестабілізувати мій внутрішній стан, але це не вийде", - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО заявила журналістам, що її викликали у "газовій справі".

Вона також повідомила, що прокуратура не допускає її захисника депутата Сергія ВЛАСЕНКА, і вона наполягатиме, щоб його допустили до справи. Сьогодні вона одразу передасть слідчому вимогу, щоб С.ВЛАСЕНКА допустили до справи. "Те, що його не допускають, це порушення моїх прав. Я думаю, що прокуратура робить це свідомо для того, щоб створити ілюзію, ніби я перешкоджаю якимось слідчим діям", - сказав екс-голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, Генпрокуратура вже заявляла, що Ю.ТИМОШЕНКО зриває слідчі дії. За інформацією наглядового відомства, екс-прем`єр відмовилася від послуг свого адвоката і пообіцяла повідомити ім`я нового захисника пізніше. Генпрокуратура попередила її про можливе посилення запобіжного заходу.