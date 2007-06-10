Ющенко зустрічається з Путіним

Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить зустріч з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ у рамках Саміту глав-держав СНД, що відбувається в Санкт-Петербурзі.

Як передає кореспондент УНІАН, на початку зустрічі В.ЮЩЕНКО підкреслив, що для України відносини з Росією є дуже важливими. Він висловив готовність працювати у напрямку їх розвитку.