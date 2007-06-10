Ющенко зустрічається з Путіним
16:26, 10 червня 2007Політика
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Президент підкреслив важливість відносин
Президент України Віктор ЮЩЕНКО проводить зустріч з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ у рамках Саміту глав-держав СНД, що відбувається в Санкт-Петербурзі.
Як передає кореспондент УНІАН, на початку зустрічі В.ЮЩЕНКО підкреслив, що для України відносини з Росією є дуже важливими. Він висловив готовність працювати у напрямку їх розвитку.
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