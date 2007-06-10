Ющенко і Путін підпишуть план дій Україна-Росія

План дій «Україна-Росія» на 2007-2008 роки буде підписано до серпня в рамках засідання робочої групи ПУТІН-ЮЩЕНКО. Про це повідомив Президент України Віктор ЮЩЕНКО в інтерв’ю журналістам після своєї зустрічі з Президентом Російської Федерації Володимиром ПУТІНИМ у Санкт-Петербурзі.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами В.ЮЩЕНКА, він зі своїм російським колегою більше години обговорювали найактуальніші питання двосторонніх відносин. «Я хотів би сказати, що у нас була дуже дружелюбна атмосфера цих переговорів. Ми обговорили всі питання актуального характеру», - сказав Глава Української держави.

Зокрема, за словами В,ЮЩЕНКА, обговорювалося і підписання Плану дій «Україна-Росія». Президент констатував, що на сьогодні обидва зовнішньо-політичні відомства протокольно підтвердили завершення розробки відповідного документа і він готовий до підписання. Також В.ЮЩЕНКО зауважив, що цей проект завізований керівниками РНБО України та Росії.

«Цей документ президенти готові підписати, в рамках роботи другого засідання міждержавної комісії ПУТІН-ЮЩЕНКО», - наголосив Президент України, зазначивши, що є домовленість провести таке засідання у серпні.

Перед цим ,за словами В.ЮЩЕНКА, у третій декаді червня відбудеться засідання економічного комітету під головуванням прем’єр-міністрів, потім засідатиме підкомісія з оборони і комітет з гуманітарних питань.

Крім того В.ЮЩЕНКО повідомив, що Україна внесла 22 проекти договорів між Україною та Росією, які імплементують положення великої Угоди між двома державами 1997 року.

За словами Президента, угоди стосуються різних сфер, в тому числі економічної, гуманітарної та соціальної. Президенти домовилися, що дадуть дорученяя Міністерствам закордонних справ протягом 4-6 місяців опрацювати ці проекти.